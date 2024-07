Schützenfest in Neersen Der Grenzweg wird zum Kaiserreich

Dreifacher König gleich einfacher Kaiser: Diese schützentechnische Gleichung geht in diesem Jahr bei der St. Konrad Schützengilde am Grenzweg auf: Nach 2004 und 2014 führt König/Kaiser Manfred Schrobenhauser die Schützen zum dritten Mal durch das Schützenfest an der Niers. Das war vor ihm erst Hans Hardt und Kurt Manns gelungen.