Maifest am Museum Kamps-Pitter Schiefbahn Strahlende Gesichter beim Maifest an Kamps-Pitter

Das Fest ist immer auch ein guter Anlass, nach vorn zu blicken: Bauarbeiten stehen derzeit nicht an. „In der zweiten Jahreshälfte wird es eine Ausstellung geben zu den Straßennamen in Willich“, kündigte Kuhlen an. Mitte des Jahres soll ein Buch über die Parteien Willichs nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht werden. Weniger erfreulich: Kurz vor Weihnachten war eine alte, dicke Buche auf ein Carport gestürzt. Zum Glück hat die Versicherung der Stadt den Schaden ausgeglichen. Neu ist auch das Ein-Schlüssel-System. „Immer wat loss im KampsPitter“, lautet das Motto. Am 26. Mai wird von 14 bis 18 Uhr Swing- und Jazzmusik geboten, der nächste Mundartnachmittag steht am 13. Juni auf dem Programm und am 23. Juni werden die Heimat- und Geschichtsfreunde auf dem Schiefbahner Stadtfest MeinFest vertreten sein.