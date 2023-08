Kinderschützenfest in Schiefbahn Suche nach den Schützen von morgen

Auch wenn die unterschiedlichen Schützenvereine in Willich personell gut aufgestellt sind: Die Entwicklung in vielen Vereinen und Gruppen zeigt, dass es heute längst nicht mehr so selbstverständlich ist, sich an Tradition und Brauchtum zu beteiligen oder gar ehrenamtlich zu engagieren, wie dies noch im vorigen Jahrhundert der Fall war. Darum wird auch in Schützenvereinen die Jugendarbeit mehr und mehr intensiviert.