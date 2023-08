Ausbildung in Willich Stadt begrüßt neue Auszubildende

Wie in vielen Bereichen steht auch in der Willicher Stadtverwaltung in den kommenden Jahren ein großer Umbruch an: In absehbarer Zeit scheiden rund 120 Beschäftigte aus dem aktiven Dienst aus – knapp ein Zehntel aller Mitarbeitenden. Also wird der Nachwuchs und damit die Ausbildung mehr und mehr zu einem ganz entscheidenden Zukunftsthema für die Stadt: Gebraucht werden neue Kräfte, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern. Das Ausscheiden vieler Mitarbeiter bedeutet den Verlust von viel Know-How und Erfahrung. Neue, gut ausgebildete Kräfte sollen das auffangen.