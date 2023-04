Stadtverwaltung in Willch Schwerdtfeger geht vorzeitig in Ruhestand

Ihre Steckenpferde seien drei Tätigkeiten: „Ich bin aktiv im Städtetag NRW und damit an der Schnittstelle zum Land. Das ist eine Arbeit, die mir viel Spaß macht und von der ich denke, dass ich sie auch sehr gut mache“, sagt sie. Weiterhin liege ihr die Kultur ebenso wie die Feuerwehr besonders am Herzen. „Ich werde sicher auch im Ruhestand viel Kultur genießen, und in der Feuerwehr haben wir mit der Jugend- und Kinderfeuerwehr eine gute Struktur aufgebaut“, betont sie. Die Ausnahmegenehmigung, durch die Willich auch weiter ohne Berufs- nur mit einer freiwilligen Feuerwehr agieren darf, steht zur Verlängerung an.