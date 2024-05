Lossprechung in Willich Bei Schmitz-Mönk wurden Metallbauer aus der Ausbildung losgesprochen

Er ging als Jahresbester aus der Prüfung hervor. Schon als kleiner Junge war der heute 22-Jährige einmal die Woche in der Werkstatt und baute mit seinem Vater Gegenstände, beispielsweise eine Wippe, die sie aus mehreren Teilen schweißten. Später arbeitete er nach der Schule oder in den Ferien im Betrieb. Dennoch begann er nach dem technischen Abitur zunächst ein Maschinenbaustudium in Aachen – um schnell festzustellen: „Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Wenn ich den ganzen Tag am PC sitze, fällt mir die Decke auf den Kopf.“