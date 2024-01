Vortrag in Schiefbahn Wie der digitale Nachlass zu organisieren ist

Menschen in der heutigen Zeit leben nicht nur in der realen Welt. Dutzende Online-Konten, Profile und Seitenlogins haben die meisten Menschen heute. Doch was geschieht damit nach dem eigenen Tod? Genau dieses Thema hat ein Vortrag von Digitalhelfer Thomas Halbe am kommenden Dienstag, 16. Januar. Ab 16.30 Uhr wird er in der Begegnungsstätte Schiefbahn an der Hochstraße 67 zu diesem Thema reden.