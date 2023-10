Freiwillige Feuerwehr Willich Für die Jugendfeuerwehr gibt es eine Warteliste

Ehrenamt ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Doch in einer immer mehr individualisierten Zivilgesellschaft ist das Engagement in Vereinen und Organisationen zum Gemeinwohl stark rückläufig. Eine der für die gesellschaftliche Stabilität wichtigsten Organisationen gerade, aber längst nicht nur, im ländlichen Raum, ist die Freiwillige Feuerwehr. Glücklicherweise läuft diese dem Trend zumindest in Willich entgegen. Bei der Jugendfeuerwehr ist die Nachfrage sogar so groß, dass es eine Warteliste gibt.