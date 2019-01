Canicross: Bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Siegertreppchen

Willich Lilli Pelz und Nina Windhausen können voller Stolz auf einen Sieg und einen dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Canicross blicken.

Über dem Bett von Lilli Pelz reihen sich die Urkunden aneinander. Dazwischen hängen Medaillen, Starternummern und Zeitungsausschnitte. Auf dem gegenüberliegenden Schrank stehen Pokale dicht an dicht. Einer ragt dabei besonders hervor, und zwar nicht nur durch seine Stelenform, sondern auch durch seine Gravur: „Deutsche Meisterschaft 2018“ ist unter dem eingravierten galoppierenden Hund zu lesen. „Bei einem so wichtigen Rennen habe ich noch nie auf dem Siegertreppchen gestanden. Das ist mein schönster Sieg, auf den ich schon ein bisschen stolz bin“, sagt Lilli mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Dabei streichelt die Neunjährige liebevoll „Floppy“, denn die Hündin trägt schließlich ein gutes Stück mit zu dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Canicross bei.

Gemeinsam mit der achtjährigen „Floppy“, die ihrer Trainerin Nina Windhausen gehört, ist die junge Willicherin bei der Deutschen Meisterschaft in Mühlberg in der Nähe von Erfurt gestartet und hat sich in der Bambini-Klasse der Mädchen den Sieg geholt. Sie war nur eine Sekunde langsamer als der Sieger bei den Jungs, wie Lilli bemerkt. Sie benötigte 2:47 Minuten für die 1,2 Kilometer lange Strecke.