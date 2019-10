Angebot für Eltern : Erfahrungsaustausch im „Café Krümel“

Willich Rund zehn Mütter kommen regelmäßig mit ihren Kindern, und immer mal wieder lässt sich auch ein Vater blicken.

Katrin Simons erzählt, wie die Familie damit umgegangen ist, dass Hannah schon mit wenigen Monaten „ganz extrem“ bei ihren Großeltern gefremdelt hat. „Wir haben sozusagen Party gemacht, wenn Oma und Opa kamen, und gezeigt, dass wir uns total über den Besuch freuen. Hannah war so unsicher – sie brauchte das Signal, dass das okay war“, berichtet die 30-Jährige. Es sei ganz wichtig, dass Eltern solche Erfahrungen weitergeben an andere, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, sagt Lisa Brüder. Die Kinderkrankenschwester sowie Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin leitet das Café Krümel, das jeden Montag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Begegnungszentrum Krumm in Wekeln stattfindet, angeboten in einer Kooperation der „Frühen Chancen Willich“ und des Familienzentrums Wekeln.