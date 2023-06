Feuerwehr-Löschzug Schiefbahn Seltene Beförderung: Bernd Kreuels wird Stadtbrandinspektor

Dabei blickt der 58-Jährige auf eine lange Feuerwehr-Erfahrung zurück. Vor 33 Jahren trat er ein. „Damals war das gar nicht so einfach, obwohl ich in Schiefbahn arbeitete, was für viele der Kameraden schon damals nicht galt. Erst eine Änderung der Bedingungen machte es möglich“, erinnert er sich. In den Jahren hat er viel erlebt. „Natürlich gibt es immer Einsätze, die im Gedächtnis bleiben. Wenn zum Beispiel bei Unfällen Kinder verletzt werden oder gar sterben, ist das schwierig. Aber wir haben eine sehr gute psychologische Betreuung“, erzählt er. Auch ein weiterer Einsatz sei ihm sehr im Gedächtnis geblieben: „Vor zwei Jahren im Ahrtal, das war schon wirklich heftig. So etwas vergisst man nicht so schnell“, sagt er.