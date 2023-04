Beerdigungshaus Grotenburg in Anrath Wie die letzte Reise nachhaltig wird

Das Logo in Form eines roten Kreises, der eine weiße Umrandung trägt und in dem sich ein weißes Kreuz auf der rechten Seite befindet, ist seit einigen Tagen auf den Schaufensterscheiben am Kirchplatz 4–6 in Anrath zu sehen. Wo einst Haushaltswaren Perse und danach Küppers Versicherungsmaklerbüro ihr jeweiliges Ladenlokal hatten, ist Bestattungen Grotenburg eingezogen. Das in Viersen und Neersen beheimatete Bestattungsunternehmen ist nach Anrath zurückgekehrt, wo es früher schon ein stückweit daheim war.