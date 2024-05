Anfliegen in Schiefbahn Beeindruckende Flugshow des Modellclubs Schiefbahn

Wenn am Donnerstag, 9. Mai, ab 10 Uhr hinter dem Fernsehturm im Schiefbahner Unterbruch die Flugzeuge am Himmel kreisen, dann wird damit eine ganz besondere Saison eröffnet. Der Modellclub Schiefbahn startet auf seinem Vereinsgelände in die Outdoorsaison. Das geschieht wie immer mit dem traditionellen Anfliegen an Christi Himmelfahrt. Diesmal ist es aber etwas Besonderes. Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen.