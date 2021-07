Prozess gegen Willicher : Verfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingestellt

Willich Der 39-jährige Angeklagte aus Willich soll sich seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau verbotenerweise genähert und einen Nachbarn beleidigt haben.

Vor dem Krefelder Amtsgericht wurde jetzt das Verfahren gegen einen 39-jährigen Willicher eingestellt. Er muss allerdings eine Geldauflage in Höhe von 600 Euro an die Staatskasse zahlen. Der junge Mann saß unter anderem wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei Fällen sowie wegen Bedrohung und Beleidigung auf der Anklagebank.

So soll er im Januar 2020 beispielsweise trotz eines Kontaktverbotes seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau erst eine Nachricht auf ihr Handy geschickt haben und dann an deren Wohnungstür aufgetaucht sein. Bei der Verhandlung stellte sich jedoch heraus, dass der Willicher die Information, sich per Gerichtsbeschluss seiner Ex nicht mehr nähern zu dürfen, an jenem Tag wahrscheinlich noch nicht von seinem ehemaligen Anwalt bekommen hatte. Dieser gab im Zeugenstand an, das Fax erst ein oder zwei Tage zuvor erhalten zu haben und nicht sagen zu können, wann genau er mit seinem damaligen Mandanten über die Sache gesprochen hatte.