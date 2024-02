Baugebiet in Willich Bebauung hinter Steppen wird deutlich verzögert

Als im Januar der Fraktions- und Parteichef der SPD in Willich, Lukas Maaßen, öffentlich machte, dass das Brachgebiet zwischen Neusser, Breite und Kreuzstraße in Willich bebaut werde, war die Freude bei ihm groß. Auch Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) äußerte sich dazu. Bei anderen Beteiligten sorgten diese Aussagen dabei für Unverständnis. „Dass das als sichere Sache verkauft wurde, hat mich doch sehr erstaunt. Immerhin war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass ein Gericht den Bebauungsplan teilweise kassiert hat. Als stellvertretender Vorsitzender des Planungsausschusses bin ich einigermaßen irritiert, dass so etwas so dargestellt wird. Zumal auch nicht die Stadt selbst dort bauen soll“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Koch.