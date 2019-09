„Art 101 Gallery“ in Willich : Kunst im Doppelpack

Beate Krempe und Waleed Ibrahim in ihrem gemeinsamen Atelier mit angeschlossener Galerie. Foto: Norbert Prümen (nop)

Willich Beate Krempe und Waleed Ibrahim bündeln ihre künstlerische Zusammenarbeit. Am Freitag, 27. September, eröffnen sie ihr gemeinsames Atelier mit Galerie in Willich: die „Art 101 Gallery“.

Von Bianca Treffer

So manch neugieriger Blick ist schon in die Schaufenster an der Peterstraße 35 in Willich gefallen. Wo früher ein Blumengeschäft zu finden war, bestimmt nun Kunst das Bild. Beate Krempe und Waleed Ibrahim starten an der Adresse gemeinsam mit einem Atelier samt angeschlossener Galerie.

„Wir arbeiten schon lange zusammen und haben verschiedene Projekte gemeinsam durchgeführt. Seit Januar haben wir keine Atelierräume mehr, da wir die Lokalität des ehemaligen Schlecker-Ladenlokals verlassen mussten, weil es anderweitig vermietet wird“, berichtet Krempe. Kulturausschussvorsitzender Frank Auling organisierte die Nutzung eines Containers im Flüchtlingslager, wo das im Schlecker-Domizil genutzte Material von Staffeleien und Co. zunächst einmal gelagert werden konnte.

Der aus Syrien stammende studierte Künstler, der seit einigen Jahren in Willich lebt, und die Anrather Diplom-Designerin und Künstlerin arrangierten sich mit Notbehelfen, um weitere Projekte wie unter anderem das große Demenz-Projekt in Willich durchführen zu können. Ibrahim, der sich inzwischen gut gemacht hat, unterrichtete seine Kunstschüler in den eigenen vier Wänden. „Wir haben uns gefragt, wie machen wir weiter?“, sagt Ibrahim. Citymanagerin Christel Holter brachte die Lösung.

Sie machte die beiden auf das Ladenlokal in der Peterstraße aufmerksam. Das Blumengeschäft war in etwas kleinere Räumlichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft umgezogen, und die 80 Quadratmeter großen Räume standen leer. Für Krempe und Ibrahim ein Glücksgriff, da der unmittelbar vor der Haustür liegende Kaiserplatz mittels entsprechender Anfragen bei der Stadt auch als offener Kulturplatz genutzt werden kann. Dort stand seinerzeit auch das begehbare Gehirn vom Demenzprojekt.

Ein Name musste nicht lange gesucht werden. In seiner Heimat führte Ibrahim unter dem Namen „Art 101 Gallery“ 20 Jahre lang eine Galerie. „Warum einen neuen Namen suchen, wenn es quasi bereits einen Namen gibt“, sagt Krempe. Die beiden entschieden sich für den Altnamen. Dann starteten die Gestaltungsmaßnahmen. Das Wichtigste war die Installation eines professionellen Beleuchtungssystems. Dem folgte das Streichen der Wände in Weiß, um einen neutralen Hintergrund für die Arbeiten der beiden zu schaffen. „Wir möchten den Galeriepart im vorderen Bereich natürlich auch anderen Künstlern zur Verfügung stellen“, sagt Krempe. Herausgekommen ist ein einladendes Atelier mit Galerie sowie Arbeitsbereich im hinteren Part.

Mit einem blauen Samtsofa samt Überseekoffer als Tisch, unter einem großformatigen Bild von Ibrahim stehend, begrüßen der Willicher und die Anratherin nun ihre Besucher. Zu den zukünftigen Angeboten gehören Malkurse für Jugendliche und Erwachsene, in die jederzeit eingestiegen werden kann. „Wir bieten nicht einfach einen Kurs an. Zu uns sollen Menschen mit ihren Ideen kommen. Diese setzen wir dann gemeinsam um. Wir leiten an und unterstützen, damit das Wunschobjekt geschaffen werden kann“, sagt Krempe.

Die ersten Projekte liegen ebenfalls an. So gibt es in Kürze ein Würde-Projekt mit der Emmaus Kirchengemeinde und der Robert-Schuman-Europaschule. Ein weiteres Projekt steht mit dem DRK-Altenheim Moosheide an. Im Demenzbereich sollen Orientierungsflaggen geschaffen werden. Jetzt aber freuen sich Krempe und Ibrahim erst einmal auf ihre Eröffnung am Freitag, bei der sie bei Sekt und Musik ihr neues künstlerisches Daheim und ihre Angebote rund um die Kunst vorstellen werden.

Eröffnung „Art 101 Gallery“, 27. September, 17 Uhr, Peterstraße 35 in Willich. Das Atelier mit Galerie ist montags bis freitags ab 15 Uhr geöffnet. Kontakt: Ruf 0176 32662941, E-Mail: kunst@beate-

krempe.de, www.art101gallery.com

(tre)