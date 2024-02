Konrad-Adenauer-Park in Willich Baumfällungen wegen Schäden sind unausweichlich

Die Trockenheit der vergangenen fünf Jahre ist vorerst vorbei. Kostenpflichtiger Inhalt Bodenfeuchte-Experte Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum in Leipzig geht sogar davon aus, dass dauerhaft wieder mit mehr Feuchtigkeit zu rechnen ist. Allein: Den aktuell stehenden Bäumen hilft das teilweise nicht mehr. Sie haben in den vergangenen Jahren viele Schäden angesammelt, wie Untersuchungen der Stadt ergaben. So müssen aktuell in einer großen Baumpflegeaktion im Konrad-Adenauer-Park 14 Bäume gefällt, andere massiv zurückgeschnitten werden.