Bauernhof-Kita in Anrath Wenn Kita-Kinder Esel und Ziegen versorgen

Wer sich über den Bauernhof-Kindergarten in Anrath informiert, geht möglicherweise zunächst auf die Internetseite. Dort prangt gleich in großen Lettern: „Naturnahe Erziehung mit tierisch guter Unterstützung“. Was das genau in der Umsetzung bedeutet, erzählen die Verantwortlichen: Kita-Leiterin Birgit Sauerlinzen und Nicole Düser, Geschäftsführerin des Kita-Betreibers.