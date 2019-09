Neersen : Verzögerung beim Bau der Senioreneinrichtung

Neersen Der Baubeginn der DRK-Senioreneinrichtung in Neersen verschiebt sich noch einmal. In der Sitzung des Sozialausschusses teilte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger mit, dass sie diese Information erhalten habe.

Das DRK habe mitgeteilt, dass die Baukosten gestiegen seien. Deswegen müsse das Projekt noch einmal in der Sitzung des DRK-Präsidiums am 30. Oktober behandelt werden. Die Verwaltung war ursprünglich vom Baubeginn am 15. Oktober ausgegangen. Die Stadt hat die Baugenehmigung für das betreute Wohnen bereits im August erteilt.