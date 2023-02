Reaktion auf Sprengungen Bargeld bei Volksbank immer schwerer zu bekommen

Seit Kurzem können die Kunden der Volksbank in der Schiefbahner Filiale an der Hochstraße kein Geld mehr bekommen – und auch keines einzahlen. Der Geldautomat ist ausgeschaltet. Lediglich Kontoauszüge lassen sich abholen oder Überweisungen tätigen. Die Selbstbedienungsfiliale der Volksbank Mönchengladbach in Schiefbahn ist eine von acht, deren Automaten außer Betrieb genommen wurden, weil sich nach sechs Sprengungen in zwölf Monaten „die Gefahrenlage weiter verschärft“, wie die Volksbank mitteilte. Es handle sich um eine „temporäre Maßnahme“, heißt es von Sprecher Markus Schmitz. Erst 2022 waren die Bankberater von den Filialen in Neersen und Schiefbahn abgezogen worden. Schmitz betont: „Nirgendwo ist derzeit geplant, über die Hintertür eine Filiale dicht zu machen“.