Bank in Willich sorgt für Ärger Wenn Cannabis-Rauch nachts ins Kinderzimmer zieht

Weil das nun eine ganze Weile so geht, hat Ramona Niek-Asomaning in einem Bürgerantrag die Stadt Willich gebeten, jene Bank entfernen zu lassen. „Auf dem Kaiserplatz sind kürzlich neue Bänke aufgestellt worden, deren Nutzung zu einer geringeren Belastung direkter Anwohner führen würde“, formulierte sie. Als Ersatz für die Besucher der benachbarten Eisdiele bot sie sogar an, tagsüber eine Bank aufzustellen. Doch darauf ließ sich der Planungsausschuss nicht ein. Er folgte den Ausführungen der Verwaltung, die erklärte, dass es immer wieder zu Bürgeranträgen über die Entfernung von Bänken komme, die in der Vergangenheit abgewiesen wurden. Es geht also ums Prinzip. Zudem sei der Erhalt von Bänken „eher im Sinne der Allgemeinheit“, es gebe im Stadtgebiet eher zu wenige als zu viele. „Es kann aber nicht sein, dass dort, wo Leute wohnen, Drogen konsumiert werden. Der Ordnungsdienst sollte dort regelmäßig kontrollieren und diesen Jugendlichen das Gefühl geben, dass man sie im Auge hat“, sagte Christoph Tepper (CDU). Dem folgten die anderen Fraktionen. Die Bank bleibt, das Ordnungsamt soll dem Ausschuss berichten.