Nach Brandstiftung in Willich Bank an Skateranlage abgebrannt – und wieder hergerichtet

Der Bank am Rande der Skateranlage in Willich ist die Schädigung an den Betonsockeln noch ein klein wenig anzusehen. Sie sind minimal geschwärzt und erinnern damit an die Brandstiftung, die vor wenigen Tagen an genau dieser Stelle erfolgte. Dafür ist die darauf montierte Bank nigelnagelneu. „Wir haben uns gesagt, jetzt erst recht“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Guido Görtz. Die Bank war nämlich eigentlich ein Geschenk der CDU Willich an die Skater.