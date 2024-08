Badewannenrennen in Willich Mit Surfbrett, Kuh und Wanne auf der Niers

„Wie ist die Wassertemperatur?“, dröhnt die Stimme von Andrea Pascher durch das Mikrofon über die Niers. „Das müsst ihr selber ausprobieren“, schallt es vom Wasser zurück, wo die Rheinische Landjugend Tönisvorst gerade ihr Fahrzeug mit Palme und Zebra-Schwimmreifen an den Start bringt. Die Antwort löst ein Lachen bei der Vorsitzenden der Landjugend Anrath aus, die zusammen mit Marvin Küppers an der Böschung der Niers steht, die Mikrofone fest in der Hand haltend. „Ich gehe da nicht rein“, kontert Küppers lachend. Inzwischen schaukelt die Palmenwanne an der Startlinie genauso hin und her wie die Regenbogenvariante vom Team Gierig. Doch die Startflagge für das Badewannenrennen kann noch nicht gehisst werden.