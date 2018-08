Badewannenrennen in Anrath 2018 auf der Niers - am Sonntag geht es los

Badewannenrennen in Anrath : Tiefergelegte Badewannen sind out

Auch die KLJB, die das Badewannenrennen veranstaltet, geht mit einer eigenen Wanne an den Start. Bei der Gestaltung sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Anrath Auch wenn die Niers Niedrigwasser führt: Am Sonntag gehen dort in gewohnter Manier die Badewannen an den Start. Die Landjugend Anrath lädt zum traditionellen Badewannenrennen am zweiten Samstag im August ein.

Die Rettungsschwimmer sind gebucht, die Getränke- und Imbisswagen geordert, die Streckenführung steht fest – bei der Landjugend Anrath sind die Vorbereitungen für das nunmehr 31. Badewannenrennen auf der Niers abgeschlossen. „Wir arbeiten derzeit nur noch an unserer eigenen Badewanne. Die muss restauriert werden“, verrät Lena Hügens vom Vorstand der Landjugend. Die Teilnahme mit einer eigenen Badewanne ist obligatorisch, wobei in diesem Fall schon feststeht, wer am 12. August als Kapitän einsteigen wird. Simon Hügens muss ans Steuer des Wassergefährtes.

Ansonsten liegen dem Organisationsteam bereits zehn Anmeldungen für den Wasserspaß vor. Das aktuelle Niedrigwasser steht dem Rennen dabei nicht im Wege. „Allerdings sollte niemand seine Badewanne tiefer legen, denn das könnte für Probleme sorgen. Der Wasserstand der Niers ist schon extrem niedrig“, sagt Lena Hügens. Das Veranstaltungsteam hat sich die Situation vor Ort angeschaut und grünes Licht für den Start gegeben.

Info Anmeldungen sind noch möglich Wer beim Badewannenrennen der KLJB Anrath auf der Niers an der Ecke Grenzweg/Reiherweg zwischen Anrath und Viersen am Sonntag, 12. August, mitmachen möchte, der kann sich per E-Mail an kljb.anrath@web.de oder über Facebook anmelden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich am Renntag ganz spontan beim Organisationsteam in die Starterlisten eintragen zu lassen. Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Der Eintritt für Besucher ist frei. Los geht es um 11 Uhr.



Mitmachen darf jeder, der schwimmen kann und die allgemeinen Anforderungen der „Internationalen Vereinbarungen für Badewannen auf öffentlichen Gewässern“, kurz IVB genannt, einhält. So muss eine Badewanne in der Konstruktion vorhanden sein, wobei diese höchstens 1,50 Meter breit sein und maximal 50 Zentimeter im Wasser liegen darf. Aufgrund des Wasserstandes sollten es aktuell aber besser weniger Zentimeter sein. Es dürfen keine Original-Bootsteile verbaut werden. Die Fahrer, maximal zwei an der Zahl, haben ihre Wanne durch Muskelkraft zu bewegen. Pflicht ist es, eine Boje am Schwimmobjekt zu befestigten, auch bei Niedrigwasser. Denn sollte die Badewanne untergehen, muss sie schließlich in der Niers wiedergefunden werden.