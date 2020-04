Autokino in Willich : Erfolg übertrifft die Erwartungen

Willich, Autokino Am Ostersamstag um 13:30 Uhr feierte das Autokino in Willich Premiere. Trotz warmer Temperaturen um die Mittagszeit wollten zahlreiche Gäste die erste Vorstellung nicht verpassen. Foto: Norbert Prümen

Willich Alle Vorstellungen am Osterwochenende waren ausverkauft.

(msc) Das Autokino auf dem Willicher Schützenplatz ist ein voller Erfolg: Alle neun Vorstellungen am Osterwochenende waren ausverkauft, und bereits jetzt gibt es für die Abendvorstellungen um 20 Uhr bis einschließlich Sonntag keine Karten mehr – lediglich für die Familienvorstellungen um 17 Uhr (am Wochenende auch um 14 Uhr) sind noch welche erhältlich, sagt Projektleiter Markus Brinkmann. „Das übertrifft alle Erwartungen“, sagt Brinkmann und weist auf das Programm für die kommende Woche hin, das unter www.­autokino-­willich.de veröffentlicht wird. Dann wird mit „Die Känguru-Chroniken“ auch ein aktueller Film gezeigt, der erst im März in die Kinos kam. Außerdem gibt es den Klassiker „Grease“ aus den 1970er-Jahren zu sehen. „Dann wird bestimmt in den Autos wieder kräftig mitgesungen“, sagt Brinkmann. Da der Filmton über das Radio ins Auto kommt, kann jeder die Lautstärke selbst bestimmen. Foto: Norbert Prümen