Überflutete Gärten in Neersen Autobahn GmbH weist Vorwürfe zurück

Am Donnerstagabend diskutiert der Planungsausschuss darüber, in wieweit die Stadt Willich die Anwohner der Cloerbruchallee unterstützen kann. Diese hatten sich darüber beschwert, dass bei der Witterung der vergangenen Wochen ihre Gärten zu weiten Teilen unter Wasser standen. Die Fraktion „Für Willich" hatte daraufhin einen Antrag gestellt. Die Anwohner vermuten, dass die Situation mit der Erweiterung der Autobahn 52 vor einigen Jahren zusammenhängt. Sie geben an, damals sei die Lärmschutzwand erhöht worden. Dafür seien naturgemäß auch die Fundamente vergrößert worden, was mutmaßlich dazu führe, dass das Wasser auf unterirdischen Wegen nicht mehr abfließen könne. Die Anwohner fordern von der für die Bauarbeiten verantwortlichen Autobahn GmbH nun, Abhilfe zu schaffen. Gemäß dem Antrag soll die Stadt hier unterstützen, was Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) bereits zusagte.