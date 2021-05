Bei Mönchengladbach und Willich : Autobahn 52 wird am Wochenende gesperrt

Mönchengladbach/Willich Am Wochenende von Freitag, 28. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 31. Mai, 5 Uhr, wird die Autobahn A 52 im Autobahnkreuz Mönchengladbach in Fahrtrichtung Düsseldorf bis zur Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord voll gesperrt.

Dies teilt die Autobahn GmbH mit. Von der Sperrung betroffen ist auch die Rampe von der A 61 in Fahrtrichtung Venlo auf die A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf und von der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die Umleitungen nach Krefeld und Düsseldorf werden ausgeschildert. An diesem Wochenende wird die Fahrbahndecke der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Düsseldorf erneuert.