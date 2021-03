Einsatz für den Löschzug Willich : Auto überschlägt sich auf der A44 bei Willich

Über Steckleitern bargen die Einsatzkräfte den Autofahrer. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr

Willich Zu einem Unfall auf der A44 wurden der Löschzug Willich und der Rettungsdienst am Sonntagmorgen alarmiert: Gegen 9.50 Uhr kam es in Fahrtrichtung Düsseldorf in Höhe des Rastplatzes Hoxhöfe zu einem Alleinunfall eines Autos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus bisher ungeklärtem Grund kam der Fahrer eines BMW von der Fahrbahn ab, landete mit seinem Fahrzeug im Graben und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer war laut Feuerwehrsprecher Mario Arlt zwar nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste aber aus seinem Wagen befreit werden. Zur patientenschonenden Rettung wurden mit einem hydraulischen Rettungsgerät die hintere linke Tür sowie die B-Säule entfernt. Auf einer speziellen Vorrichtung konnte der Patient dann über Steckleiterteile den Wall hochtransportiert und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.