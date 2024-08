Wirtschaft in Anrath Firmenübergabe nach einem halben Jahrhundert

Dieter Breuer sitzt wie eh und je an seinem Schreibtisch im kleinen Bürotrakt des Autohauses Breuer in Anrath. Sehr offen und positiv erzählt er. Wehmut ist zumindest derzeit nicht zu spüren. Und das, obwohl er das Geschäft, das er seit einem halben Jahrhundert führte, jetzt übergeben hat. „Natürlich hat es den größten Teil meines Lebens bestimmt. Und es ist auch ein komisches Gefühl, nicht mehr so voll in der Verantwortung zu stehen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch auf den nächsten Lebensabschnitt“, erzählt der 70-Jährige.