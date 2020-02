Heimatmuseum Kamps Pitter in Schiefbahn : Die Geschichte der Seidenwebereien

Mechtild Zuschlag (von links), Isabella Krah, Harald Brülls und Bernd-Dieter Röhrscheid zeigen Exponate der Ausstellung. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Die Heimat- und Geschichtsfreunde Willich zeigen in einer Ausstellung Bilder und Exponate zur Geschichte der Seidenwebereien in Schiefbahn und Anrath von 1889 bis heute. Am Sonntag gibt es eine Einführung.

Riete, Schiffchen und Harpunen, Spulen und Winden liegen in den Vitrinen des Willicher Heimatmuseums Kamps Pitter. Bei diesen fremdartigen Begriffen geht es nicht um Dinge aus der Seefahrt oder dem Fischfang, sondern um die Geschichte der Seidenwebereien in Schiefbahn und Anrath.

Fotografien, die den Verseidag-Betrieb in Schiefbahn vor seinem Abriss zeigen, und eine Vielzahl von kleineren Einzelexponaten machen die historische Vergangenheit lebendig und zeigen, was in Schiefbahn und Anrath erarbeitetet wurde. Da ist die Ausbildungsmappe einer Zeitzeugin ausgestellt, in der die Ereignisse der drei Lehrjahre festgehalten wurden. Ein Stoffmodellbuch und ein Buch über die Färberei bringen die Arbeitsprozesse und ihre Ergebnisse nahe, und in einem Poesiealbum, das eine langjährige Sekretärin der Verseidag als Geschenk erhielt, sieht der Besucher Zeichnungen und Notizen.

Info Weitere Besichtigung kann vereinbart werden Ausstellung Am Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr, hält Bernd-Dieter Röhrscheid seinen Vortrag; die Ausstellung im Kamps Pitter, Albert-Oetker-Straße 108, ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu den Ausstellungsobjekten geben ehemalige Mitarbeiter der Verseidag oder von Carl Lange Auskunft. Kontakt für einen weiteren Termin unter Ruf 02154 7967.

Am Anfang stand ein Konvolut von Fotografien. Horst Scher­zer, letzter Betriebsleiter des Verseidag-Betriebes Schiefbahn, hatte über einen anderen Mitarbeiter dieses Konvolut an Fotografien erhalten, die er Bernd-Dieter Röhrscheid übergab. Damit war Röhrscheids Interesse geweckt und der Anlass geboren für das, was nach einer ausgedehnten Recherchearbeit zu der kleinen Präsentation im Kamps Pitter, vor allem aber zu einem ausführlichen Vortrag von Röhrscheid, Beisitzer im Vorstand des Heimatmuseums, führt. Am Sonntag, 9. Februar, wird er den Vortrag im Museum halten.

Dass die Seidenweberei die Samt-und Seidenstadt Krefeld bis auf den heutigen Tag prägt, ist bekannt. Doch gab es Ende des 19. Jahrhunderts eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, aufs Land zu gehen, wie Röhrscheid erklärt. Die Krefelder Industriellen Wilhelm Deuß und Albert Oetker gründeten einen Webereistandort in Schiefbahn, während Carl Lange ihn in Anrath schuf.

„Das hatte auch einen sozialen Aspekt“, führt Röhrscheid aus, „die Arbeitslosigkeit der Heimweber konnte so verringert werden.“ Verantwortlich für die steigende Arbeitslosigkeit unter den Webern war der Übergang zur mechanischen Weberei. 250 Weber fanden beispielsweise bei Carl Lange in Anrath Arbeit.

In seinem Vortrag wird Bernd-Dieter Röhrscheid einen Schwerpunkt auf die Bedeutung von Carl Lange und dessen Sohn Hermann Lange sowie auf Albert Oetker und dessen Söhne Paul und Rudolf für die Kunst und Architektur in Krefeld legen.

Die einflussreichen Geschäftsmänner hielten nicht nur ihren Betrieb aufrecht. „Die Oetker-Söhne waren ausgesprochen kunstaffin und unterstützten das Theater und das Museum“, erklärt Röhrscheid. Hermann Lange, der von 1874 bis 1942 lebte, hatte 1927 den Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe kennengelernt, der ihn wiederum mit dem Künstler und Bauhaus-Pädagogen Johannes Itten zusammenbrachte.

Mies van der Rohe entwarf Anfang der 1930er-Jahre die Villa Haus Lange und die benachbarte Villa Haus Esters ebenso wie später das Gebäude der Verseidag in Krefeld. Hermann Lange bot Walter Gropius an, dem Direktor des Bauhauses, damals noch in Weimar, die Schule in Krefeld anzusiedeln. Das scheiterte jedoch daran, dass Dessau die besseren finanziellen Mittel hatte.