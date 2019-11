Ausstellung in Schloss Neersen : Eine Sammlung aus Erinnerungen

Neersen Am Sonntag, 17. November, wird im Schloss Neersen die Ausstellung „Zukunft braucht Erinnerung“ eröffnet. Margarete Schopen-Richters Sammlung ist Ausdruck einer anregenden Identitätssuche.

Ein beträchtlicher Teil der Objekte ist dem Betrachter vertraut und führt ihn gedanklich in die persönliche Vergangenheit. Margarete Schopen-Richters Sammlung ist eine Identitätssuche, die den Besucher mitnimmt auf eine Zeitreise mit einer Gemengelage von Gefühlen und Gedanken. Unter dem Titel „Zukunft braucht Erinnerung“ beschließt Schopen-Richter in der Galerie Schloss Neersen das diesjährige Jahresthema „Sammeln“.

Vernissage ist am Sonntag, 17. November, ab 11 Uhr, in der Galerie Schloss Neersen, Hauptstraße 6 in Willich.

Den Fundus von angebrochenen Farbeimern, Fliesenstücken, Resten von Tapeten sowie Fußbodenbelägen und mehr verwertet sie in Malerei, Objekt, Installation und Assemblage. Dies betrachtet sie als eine Erkundung der aktuellen Verfassung und eine Art Versöhnung von Situationen und Empfindungen, über die nie gesprochen wurde und die auf diese Weise nachträglich eine Wertschätzung erfahren. „Das, was ich bin, bin ich auch über meine Familie“, betont Schopen-Richter. Über die Auswahl stellt sie die Brücke zur Erfahrungs- und Empfindungswelt des Betrachters her. Das auf dem Boden aus alten Backblechen installierte Kreuz von Otzenrath birgt zurückgebliebene Alltagsdinge, die als Relikte Zeugnis ablegen. Ein alter Bäckereitisch unter drei Gittern, die unschwer ihre frühere Schutzfunktion für Kapellenfenster erkennen lassen, strahlt verlässliche Erhabenheit aus. Schopen-Richter arbeitet oft mit der Akkumulation. Stücke von Fußbodenbelägen und Tapetenreste wurden über Collage zu Mosaikstücken eines Zeitteppichs mit Gebrauchs- und Verschleißspuren. In der Ausstellung steht das Sofa, das vor Schopen-Richter die Großmutter und die Mutter nutzten. Darüber hängen Schrankbretter, zwei ergänzt um angedeutete Porträts, zwei noch leer. „Da kommt noch etwas, mal sehen“, sagt Schopen-Richter im Bekenntnis zum Prozesscharakter der Sammlung.