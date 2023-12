Ausstellung im St.-Bernhard-Gymnasium Wie wilder Müll Mensch und Tier gefährdet

Das sieht auch Dario Zubac so. Dem Lehrer des St.-Bernhard-Gymnasiums, der die Ausstellung an die Schule holte, liegt Nachhaltigkeit am Herzen. Das Thema rückt daher beim Fach Sozialwissenschaft, das er unterrichtet, ebenfalls mit in den Blickwinkel. Schulleiter Andreas Päßler würde das Thema „Wilder Müll“ auch gern in den schuleigenen Poetry Slam am 24. Februar 2024 einfließen lassen. „Generell ist es wichtig, dass wir vor der eigenen Haustüre beginnen. Das fängt bei uns an der Schule an, wenn der Imbisswagen kommt und zwei Meter dahinter die Schüler den Müll liegen lassen“, sagt Päßler.