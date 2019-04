Kulturforum Neersen : Mit einer Vernissage ins Jubiläumsjahr

Willich Mit den Werken von 25 Künstlern feierte das Kulturforum Neersen sein 25-jähriges Bestehen. Unter dem Titel „Retrospektive“ lockte eine Vernissage zahlreiche Besucher ins Gründerzentrum Willich.

„Wir feiern heute gleich zwei Jubiläen. Unser Gründer wurde 75, und unser Kulturforum Willich wird 25 Jahre alt“, begrüßt Beate Krempe die zahlreich erschiene­nen Besucher im Gründerzentrum Willich. Ein Satz, der den Gründer Wolfgang Boochs zu einer kleinen Bemerkung reizt. „Es wäre ja schöner, wenn es andersherum wäre. Ich 25 und das Forum 75 Jahre“, sagt der Neersener. Die Vorsitzende und der Zweite Vorsitzende erinnern an die Anfänge und lassen 25 Jahre noch einmal im Schnelldurchgang Revue passieren. Mehr als 70 Ausstellungen mit den verschiedenen Künstlern, präsentiert in einem Vierteljahrhundert, kann sich der Verein auf seine Fahnen schreiben.

Dazu kommt ein künstlerisches Netzwerk weit über die Grenzen von Deutschland hinaus, das bis heute funktioniert. So sind es Werke von Künstlern aus zehn Nationen, auf die sich die Besucher bei der Vernissage der Ausstellung „Retrospektive“ freuen können. Wobei Boochs jeden Künstler kurz vorstellt. Die weiteste Anreise hat Leysa Ortynska. Die aus der Ukraine stammende Künstlerin lebt in Paris. „Ich habe auch in Düsseldorf gearbeitet und so Wolfgang Boochs kennengelernt. Der Kontakt ist nie abgerissen“, berichtet Ortynska.