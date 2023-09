Angebot für Schüler in Willich Aussteller-Rekord beim Berufsinformationstag

Silke Beckers von der Wirtschaftsförderung der Stadt Willich war begeistert: In diesem Jahr haben sich 90 Unternehmen und Organisationen am Berufsinformationstag für Schüler auf dem Gelände der Robert-Schuman-Europaschule beteiligt. „Die Firmen haben einen Riesenbedarf. Sie rufen aktiv bei uns an und fragen, ob sie sich beteiligen können“, sagte Beckers. Insgesamt seien 1300 Schüler von sechs Willicher und einer Krefelder Schule angemeldet gewesen, aber „es können auch andere Schulen teilnehmen“, so Beckers.