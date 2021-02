Ausflugswetter in Kempen, Grefrath und Willich : Die ersten Narzissen künden vom Frühling

Der Park in Neersen entstand vermutlich um 1800 – zunächst als Barockgarten. Man vermutet, dass bei der Verwandlung in einen Landschaftsgarten Max Weyhe seine Hand im Spiel gehabt haben könnte. Unter anderem gehören der Hofgarten in Düsseldorf und der Park von Burg Linn zu den Werken des Gartenarchitekten. Foto: Birgitta Ronge

Kempen/Willich/Grefrath Bei Sonnenschein kann es in den nächsten Tagen durchaus zwölf Grad warm werden. Familien mit Kindern haben im Schwingbodenpark in Grefrath und im Schlosspark in Neersen ihren Spaß: Beide bieten tolle Spielplätze. Wer gern wandert oder radfährt, macht einen Abstecher zur Mühle in Tönisberg oder zum Berfes in St. Hubert.