Schiefbahn : Ausbau der Willicher Straße: Anwohner gründen Initiative

Willich In Schiefbahn hat sich eine neue Bürgerinitiative gegründet: die Interessengemeinschaft Schiefbahner Dreieck. Ralf Lück und Arno Friesen haben bereits rund 40 Mitstreiter gefunden, die sich gegen den aufwendigen und teuren Ausbau der Willicher Straße am Schiefbahner Dreieck wehren.

Denn die Anwohner werden über Anliegerbeiträge an den Kosten beteiligt und wollen daher keinen „Luxusboulevard“, wie er derzeit von der Willicher Stadtverwaltung vorgeschlagen werde, so Ralf Lück. Da politisch noch nichts definitiv entschieden ist und auch aus der Politik bereits Signale kamen, einen allzu aufwendigen Ausbau der Straße nicht mittragen zu wollen, stehen die Chancen der Interessengemeinschaft, noch etwas zu bewirken, nicht schlecht.

Die Stadt hat vor, im Rahmen der Bebauung des Schiefbahner Dreicks die Willicher Straße vom Rubensweg bis zum Ausbaubauende an der Korschenbroicher Straße zu erneuern. Nach derzeitiger Planung soll die Gesamtbreite der Straße von rund sieben auf 18 Meter wachsen – auf jeder Seite 1,5 Meter Bürgersteig, dann jeweils zwei Meter Radweg, dazwischen noch die Fahrbahn plus Parkbuchten mit Baumpflanz­ecken. Für Lück ein Unding: „Eine Luxuslösung ist geplant, wie sie in Willich einmalig ist.“ Was ihn besonders ärgert: „Sie endet nach nur 290 Metern abrupt am Rubensweg. Von dort bis zur Ortsmitte ist es eng auf der Willicher Straße. Die genannten Gestaltungsmerkmale können mangels Platz nicht fortgeführt werden. Ende Gelände!“