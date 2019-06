Bauarbeiten in der Innenstadt : Auf der Hülsdonkstraße wird ab Mitte Juli gearbeitet

Bauarbeiten in der Innenstadt

Willich In der Willicher Innenstadt ist mit Behinderungen zu rechnen, da die Versorgungsleitungen erneuert werden.

Ab Mitte Juli wird es auf der Hülsdonkstraße im Bereich zwischen der Kreuzung Hülsdonkstraße/L382 Korschenbroicher Straße und der Kreuzung Hülsdonkstraße/Schiefbahner Straße/Domgarten in der Willicher Innenstadt eng: Ab Dienstag, 16. Juli, wird dort mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen – Gas, Wasser, teilweise auch Strom – begonnen. Im ersten Bauabschnitt (bis Ende September) muss dafür die Fahrbahn der Hülsdonkstraße ab Kreuzung Hülsdonkstraße/L382 Korschen­broicher Straße abschnittsweise voll gesperrt werden. In dieser Zeit werden die Hauptleitungen erneuert und die Hausanschlüsse vorbereitet, damit der weitere Bauablauf dann mit einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn erfolgen kann – für den zweiten Bauabschnitt wird derzeit eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Ortskern geprüft.