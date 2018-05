Stadt Willich: Auf den Spuren der Bienen unterwegs

Stadt Willich Ein für den Kreis Viersen bisher einmaliger Rad-Wander-Weg ist in Willich neu angelegt worden. Die Kolpingsfamilie Willich eröffnete die BienenAcht.

Das Gelächter der Gäste, die sich mit dem Rad vor dem weiß-roten Flatterband eingefunden haben, ist groß, als Willichs Bürgermeister Josef Heyes die Schere überreicht wird, um das Flatterband in Höhe des Biolandhofes der Familie Zens auf der Dickerheide zu durchtrennen und damit offiziell den neuen Rad-Wander-Weg in Willich einzuweihen. Es handelt sich nämlich um eine Minischere. "Mit der muss fleißig wie ein Bienchen gearbeitet werden, damit das Band durchtrennt werden kann", ist ein Kommentar aus der Besucherschar zu hören. Und das passt haargenau zu der feierlichen Eröffnung.

Es handelt sich nämlich um die BienenAcht, den ersten Rad-Wander-Weg zu mehr Nachhaltigkeit, für den der Bürgermeister frei gibt. Das Projekt hat die Kolpingsfamilie Willich mit Unterstützung der Stadt Willich, der Nabu-Ortsgruppe und der Imkerei van den Bongard umgesetzt. "Wir wollen das Thema ökologische Nachhaltigkeit nicht nur ansprechen, sondern auch mit Leben füllen", sagt Siegfried Gaubitz vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie. So pflanzte Kolping Willich über 200 Obstbäume und ging unter die Imker. Der Gedanke, wie das Umweltbewusstsein der Bevölkerung nachhaltig gefördert werden könnte, brachte letztendlich die Idee eines "Bienen-Radweges", wie Gaubitz, ihn beschreibt, auf den Weg. Man sprach die Stadt Willich an, in der sich ein Mitstreiter und finanzieller Unterstützer fand.

Herausgekommen ist nun ein insgesamt 23 Kilometer langer Rad- und Wanderweg, der aus zwei Schleifen besteht. Die bilden, auf der Karte betrachtet, eine Acht. Wobei die eine Schleife 13,5 Kilometer lang ist und die andere 9,5 Kilometer misst. Am Schnittpunkt der Acht treffen sie zusammen. Entsprechend dieser Zahl sind entlang der Strecke, die durch alle Stadtteile von Willich führt, acht Stelen an ausgewählten Orten aufgestellt worden. Jede dieser zwei Meter hohen und 40 Zentimeter breiten Stahlstelen hat eine Tafel, die rundum zu den Themen Bienen und Insekten informiert. "Inhaltlich haben uns der NABU und die Imkerei van den Bongard beim Erstellen der Informationstexte geholfen", informiert Dietmar Prielipp, der die Grundidee für das Projekt eingebracht hat. Der Schnittpunkt der beiden Schleifen ist indes die Streuobstwiese am Kreisverkehr Langenfelsweg/Klein Kempen in Willich-Wekeln. "Wir möchten den Bürgern die Augen öffnen, dass wir alle gemeinsam agieren müssen, um die ökologische Vielfalt zu erhalten. Jeder kann etwas tun", sagt Heyes bei der Eröffnung, bevor sich die ersten Radler auf die BienenAcht begeben.