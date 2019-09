Kunst-Projekt : Auf den Hut gekommen

Anrath Menschen mit Behinderung haben eine Woche lang im Haus Anrode in Anrath ihre ganz persönliche Kopfbedeckung gestaltet. In einem Gottesdienst wurden die Hüte nun präsentiert.

Es ist eine Modenschau der besonderen Art: Menschen mit Behinderung haben eine Woche lang ihre ganz persönliche Kappe gestaltet. Sie soll ihre Wünsche, Hoffnungen, Hobbys widerspiegeln. Und nun sitzen alle Teilnehmer und ihre Begleiter im Garten von Haus Anrode in Anrath, einer Einrichtung der Lebenshilfe im Kreis Viersen. Sie tragen bereits ihre prächtig und kunstvoll verzierten und bemalten Käppis und feiern gemeinsam mit der katholischen Pastoralreferentin Anja Künzel einen Gottesdienst.

Anja Künzel segnet jeden persönlich und legt ihm die Hand auf. Manche halten kleine Glocken und Schellen in der Hand. Deren Klänge erfüllen die Luft. Und dann geht es endlich los. Jeder, der eine Kappe gebastelt hat, präsentiert sein Werk wie ein Model vor allen anderen. Dazu wird „New York, New York“ abgespielt. Als die Technik versagt, wird kurzerhand gesungen und geklatscht. Wer nicht laufen kann, der wird mit seinem Rollstuhl in die Mitte gefahren. Wem die Worte fehlen, für den spricht jemand anders. Das ist nicht nötig bei Steffi. Die junge Frau trägt eine vergoldete Kappe, die mit Goldstücken und einer Krone geschmückt ist. Aufgeregt erzählt sie vom „Gold der Seele“ und dass Gott jeden Menschen liebt, auch diejenigen, „die Angst haben“.