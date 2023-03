Das kommende Schützenfest im Blick ASV Willich will wieder ein Feuerwerk zum Schützenfest

Geschäftsführer Hans-Joachim Donath hofft auf viele freiwillige Helfer mit Blick auf das Schützenfest und machte deutlich: „Wir wollen wieder ein Feuerwerk machen am Freitag vor dem Schützenfest.“ Mit der Stadt müsse noch abgesprochen, wo es denn stattfinden könne. Am See wie früher werde es wohl nicht mehr möglich sein. Stefan Gehlen kündigte an, dass zum Schützenfest unter anderem die Partyband „just:is“ auftreten werde. Präsident Michael Maaßen fragte zudem: „Wer will Schützenfest feiern?“ Die Antwort fiel positiv und einstimmig aus. „Alles andere hätte mich auch enttäuscht“, sagte er.