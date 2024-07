ASV Willich Willicher Schützen feiern ihr Fest

Das Wetter meinte es gut mit den ASV-Schützen und ihren Gästen: Pünktlich vor dem Fassanstich auf der Kirmes endete am Freitagmittag der Regen, der morgens noch in Mengen herunter geströmt war. Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) machte seine Sache gut – und das Freibier war bei den Gästen und Schaustellern hoch willkommen. Danach ging es zur Eröffnung in den Konrad-Adenauer-Park – hier war ASV-Präsident Michael Maaßen für den gezielten Schlag zuständig. Im Park feierten dann rund 4500 Menschen ein tolles Open-Air: Die Band „Planet five“, die erstmals in Willich auftrat, sorgte für beste Stimmung und am späten Abend spielten die Musiker des MV Waldenrath mit Germania Willich „eine fantastische Serenade“, so Stefan Gehlen (Ressort Musik). Der Fackelzug der Schützen und das Klangfeuerwerk auf dem Weiher am späten Abend boten spektakuläre Bilder.