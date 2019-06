Willich : Mühlenstraße war am schönsten geschmückt

Willich „Wir sind immer wieder dankbar dafür, dass sich so viele Menschen einsetzen, um unserem Schützenfest einen entsprechend geschmückten Rahmen zu verschaffen“: ASV-Präsident Joachim Kothen überreichte jetzt die Pokale und Geschenkgutscheine aus dem Schmuckwettbewerb zum 133. ASV-Schützenfest im Jahr 2018.

Der Hintergrund: Traditionell bilden diese abschließenden Ehrungen aus 2018 gleichzeitig den Auftakt für das jeweils anstehende nächste Schützenfest – sozusagen als Ermunterung an die Bürger, die Straßen wieder so schön zu dekorieren wie im Vorjahr.

Kothen und ASV-König Wolfgang Dille überreichten die Preise in drei Kategorien: Beim Wettbewerb der Wachlokale der verschiedenen Schützenzüge erreichte die Gaststätte „Alt-Willich“ im vergangenen Jahr den dritten Platz. Platz zwei ging an die Gaststätte „Qlt“ und das Restaurant „Split“ (im vergangenen Jahr das drittplatzierte Wachlokal) belegte mit seiner Schützenfest-Ausschmückung den ersten Platz.

Auch die Willicher Einzelhändler und Unternehmer haben eine eigene Prämierungs-Kategorie – das „schönste Schaufenster“. In diesem Wettbewerb belegte das Geschäft „Farben & Tapeten Steppen-Greins“ den dritten Platz. Platz zwei ging an „Somthai“ - Inhaber Michael Laumen beteiligt sich seit mehreren Jahren am Wettbewerb, obwohl die Umzüge nicht direkt an seinem Ladenlokal vorbeiführen. Den ersten Platz belegt beim Schmuckwettbewerb 2018 das Spezialitäten-Geschäft „Wajo’s“.