Integration in Willich „Arbeitskreis Fremde“ bekommt vorerst kein neues Personal

Der Sozialausschuss hat einstimmig der Verlängerung der Bufdi-Stelle (Bundesfreiwilligendienst) beim „Arbeitskreis Fremde in der Stadt Willich“ (AKF) zugestimmt. Der AKF ermöglicht es seit mehreren Jahren, geflüchteten Frauen eine Bufdi-Stelle zur Verfügung zu stellen. So können sie in einem geschützten Rahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Diese Stelle ist jetzt bis zum 30. Mai 2024 genehmigt. Die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger führte dazu aus, dass die Verwaltung unter anderem für diesen Bereich eine Organisationsuntersuchung beauftragen wird, um zu sehen, wie die Geflüchtetenarbeit allgemein in der Praxis funktioniere. Das Ergebnis soll berücksichtigt werden, wenn zum 1. Juni 2024 wieder über eine Verlängerung entschieden werden soll.