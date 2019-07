Bürgermonitor : Arbeiter beschädigen Fernsehkabel

Auch auf der Straße Steene Dyk in Neersen werden Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Foto: Wolfgang Kaiser

Neersen Auch in Neersen sorgte die Firma „Deutsche Glasfaser“ für Aufregung. Ein Unitymedia-Kabel fiel Erdarbeiten zum Opfer.

Von Bianca Treffer

Für Eva und Eckart Pasche fing die Rückkehr aus dem Urlaub mit Ärger an. Nach der ersten Nacht in den eigenen vier Wänden wurde das Neersener Ehepaar am Morgen mit Baulärm geweckt. „Wir haben erst einmal dumm geguckt. Wir wussten von nichts und mussten feststellen, dass vor unserem Haus, inklusive der Garageneinfahrt, die Straße aufgerissen wurde“, berichtet Eva Pasche. Nachfragen bei den Nachbarn ergaben, dass diese ebenso ahnungslos waren. Es stellte sich dann heraus, dass ein Subunternehmen für die „Deutsche Glasfaser“ im Einsatz war und am Steene Dyk Glasfaserkabel verlegte.

Vor dem Hintergrund, dass weder Pasche noch Nachbarn Kunde der „Deutschen Glasfaser“ sind, interessierte niemanden die weitere Vorgehensweise. Doch das sollte sich kurze Zeit später ändern: Aufgrund der plötzlich eintretenden Ruhe schaute Eva Pasche aus dem Fenster und stellte fest, dass die Baggertätigkeiten ein Ende gefunden hatten, dafür aber ein Trupp Bauarbeiter um das ausgehobene Loch stand und per Hand weiterarbeitete. Das machte die Neersenerin neugierig. Sie ging nach draußen, um nachzuschauen. „Als ich bei der Baugrube ankam, sah ich, dass ein Kabel durchtrennt war. Die arbeitenden Männer wollten dieses gerade zuschaufeln“, erzählt Eva Pasche.

Mit Handzeichen, da keiner der Männer Deutsch sprach, machte sie ihnen klar, dass dies nicht gehe, worauf die Arbeit eingestellt wurde und sie die Information erhielt, dass der Chef bald kommen werde. Der kam allerdings nicht. Dafür hatte ein Nachbar eine Telefonnummer abgeschrieben, die er zuvor auf einer Weste der Bauarbeiter entdeckt hatte. Eva Pasche, die mittlerweile festgestellt hatte, dass das durchtrennte Kabel für einen Ausfall von Fernsehen und Radio geführt hat, rief die Nummer an und landete in Borken. „Dort war man sehr freundlich und nahm meine Schadensmeldung auf“, erzählt sie.

Weniger freundlich wurde es kurze Zeit später, als ein Vorgesetzter des Bautrupps auftauchte. Die Neersenerin sagt, dass sie von diesem Mann mehr als unhöflich behandelt wurde. Eva Pausche rief erneut besagte Telefonnummer an und erhielt die Aussage, man würde sich kümmern. Das geschah tatsächlich: Ein Mitarbeiter der „Deutschen Glasfaser“ erschien, entschuldigte sich für das Verhalten des Subunternehmens und sorgte tatsächlich für Hilfe. Einen Tag später wurde das Kabel repariert.

Das Neersener Ehepaar fragt sich nun, warum es nicht gleich so höflich und hilfsbereit laufen konnte. „Keinen Ansprechpartner zu haben und nicht zu wissen, an wen man sich wenden muss, ist kein schönes Gefühl. Wenn unser Nachbar nicht diese Nummer aufgeschrieben hätte, hätte ich nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich denke, an der Kommunikation sollte die ,Deutsche Glasfaser’ mit ihren Subunternehmen arbeiten“, sagt Eva Pasche.