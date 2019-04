Anrath : Schul-Neubau voll modernster Technik

Anrath Die Arbeiten am Neubau der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Anrath gehen gut voran. Derzeit ist der Innenbereich dran.

Im Inneren des Gebäudekomplexes, der zwischen dem rechten alten Verwaltungstrakt, der Turnhalle und dem Erweiterungsbau zwei entstanden ist, laufen die Arbeiten so auf Hochtouren. In der zukünftigen Mensa ist die Decke mit einem Netz von U-Profilen versehen. Alles ist für die Abhängung der Decke vorbereitet. Die Betonplatte wartet hingegen auf die Fußbodenheizung und den Estrich. Unter einer Plane sind die Lüftungskanäle für die Küche gestapelt. „Wenn die Mensa fertig ist, ist sie nicht nur ein Essraum. Hinter den Wänden und Decken verbirgt sich neben der Lüftung modernste Technik. Daher kann die Mensa auch als Veranstaltungsraum genutzt werden. Wir können den Raum unter anderem komplett verdunkeln“, informiert Schröder.

Die Grundleitungsanschlüsse ragen aus dem Boden, Rigipsplatten stehen an den Wänden, und Rollen mit Dämmmaterial sind zu sehen. Am Ende der Räumlichkeiten, die für die Küchenzellen vorgesehen sind, fällt ein Stück Mauer im oberen Bereich ins Auge. „Dort haben wir den Durchbruch für die Lüftungsanlage vorbereitet“, erklärt Frank Schulhof, Bauleiter von Heinrich Walter Bau. Dieser Durchbruch sowie die beiden weiteren Durchbrüche zu den angrenzenden Altgebäuden sind für die Osterferien vorgesehen. Für den in den Altbauten laufenden Schulbetrieb wäre die Lärmbelastung einfach zu groß.

Auf dem Dach der Turnhalle ist indes schon ein Team von Arbeitern mit der Installation der Lüftungsanlage beschäftigt. Am Aufzug vorbei, der komplett abgeklebt ist, geht es über die noch nackten Betonstufen in die erste Etage. Dort schallt ein gleichmäßiges ratschendes Geräusch über den langen Flur und die vier Klassenräume mit ihren direkt angrenzenden Differenzierungsbereichen. Arbeiter verspachteln die Rigipsplatten. Hohe luftig wirkende Räume bestimmen das Bild. „Zwar werden wir die Decken aufgrund der Lüftungsrohre noch ein Stückchen abhängen, aber 5,40 Meter Höhe in den Klassenräumen und 3,50 Meter im Flur haben wir dennoch“, sagt Schulhof. In der 750 Quadratmeter umfassenden ersten Etage gilt genau wie im gleichgroßen Erdgeschoss, dass modernste Technik den Neubau fit für die Zukunft macht.