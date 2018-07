Applaus: Das weiße Rössl" bei den Schlossfestspielen

Schlossfestspiele Neersen : Mit Frische und viel Spielfreude

Begeisterten Applaus gab es für die Premiere der Operette „Im weißen Rössl“. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Neersen Seit 35 Jahren erfreuen sich die Neersener Schlossfestspiele wachsender Beliebtheit. Das ist allemal ein Grund zum Feiern. Die Premiere der Operette „Im weißen Rössl“ bot einen passenden Rahmen, das Jubiläum zu würdigen.

Drei Reden aus drei Perspektiven beleuchteten die Geschichte der Festspiele. Keine sollte länger als sieben Minuten dauern. Sabine Mroch vom Festspielverein ging mit gutem Beispiel voran, stellte einen Küchenwecker und hielt sich an die Zeit. Sie erinnerte daran, dass nicht alle Ehen, die im Neersener Schloss geschlossen werden, so lange gehalten haben wie die zwischen der Gemeinde und den Theatermachern. Und die Vereinsvorsitzende würdigte auch die zuverlässige Arbeit der Geschäftsführerin Doris Thiel, die seit 30 Jahren für die reibungslose Organisation sorgt. Humorvolle Redebeiträge lieferten Intendant Jan Bodinus und Schauspieler-Urgestein Rainer Alwin Güther. Es widerstrebe ihm, meinte Bodinus, schamhaft zu verschweigen, dass in den Jahren seiner Intendanz seit 2014 die Zuschauerzahl kräftig anstieg. Güther hatte vom renommierten Kollegen Will Quadflieg gehört, dass ein Schauspieler in seinem Leben von höchstens sieben Rollen denkt, für die habe es sich gelohnt, Schauspieler zu werden. Zwei von den sieben habe Güther in Neersen gespielt, darunter Lessings „Nathan der Weise.“

Die äußeren Bedingungen für eine gelungene Premiere konnten kaum besser sein. Die angekündigten Unwetter blieben aus, zu heiß war es auch nicht mehr. Gute Laune stellte sich bei Zuschauern und Akteuren gleichermaßen ein.

Info Die Uraufführung war 1930 in Berlin Die meisten Musiktitel der Operette komponierte Ralph (eigentlich Dr. Rudolph Josef Frantisek) Benatzky (*1884 in Mährisch-Budwitz, +1957 in Zürich). Aber Produzent und Librettist Erik Charell zog noch weitere Komponisten hinzu. Robert Stolz komponierte „Die ganze Welt ist himmelblau“ und „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“, Bruno Granichstaedten „Zuschaun kann i net“ und Robert Gilbert „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“.

st die Erfolgsoperette um das Gasthaus am Wolfgangsee bei genauer Betrachtung durchaus nicht unproblematisch. Uraufgeführt 1930 während der Weltwirtschaftskrise, schildert das Werk die Idylle einer Sommerfrische in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, einer Zeit, die in ihrer politischen Sorglosigkeit und nationalen Überheblichkeit die Katastrophen des 20. Jahrhunderts ausbrütete. Die Überarbeitung, die Erik Charell, der geistige Vater des Bühnenwerks, in den 1950er Jahren für Verfilmungen mit Johannes Heesters und Peter Alexander schuf, verkleinerten die Probleme nicht. Trotzdem schuf diese Neufassung die Basis für einen Ansatz, der eine Aufführung heutzutage durchaus sehenswert macht. Die Schlüsselinszenierung lieferte 1994 die Berliner „Bar jeder Vernunft“. Auch der Berliner Jan Bodinus war davon so begeistert, dass er zu einer Aufführung im Neersener Schloss angeregt wurde. Natürlich ging es nicht um eine Regiekopie eins zu eins. Es entstand eine neue Konzeption, auf die Neersener Verhältnisse und Möglichkeiten zugeschnitten (Regie: Lajos Wenzel, Ausstattung: Silke von Patay, Choreographie: Kerstin Bruhn).



Der Ansatz stimmte, er bot eine durchdachte Mischung aus Parodie und Authentizität. Nicht das Werk wurde durch den Kakao gezogen, sondern die Fragwürdigkeit der nostalgischen und sentimentalen früheren Sichtweisen. Und die Ironie, die in der Inszenierung steckte, gehört schließlich zum Wesen von Operette seit den Tagen des Jacques Offenbach.