Polizeieinsatz in Willich : Anzeige wegen verbotenen Autorennens

Polizeieinsatz in Willich

Willich Es sollte eine routinemäßige Verkehrskontrolle werden – doch kaum bemerkte der 18-jährige Fahrer den Streifenwagen hinter sich, gab er Vollgas. Der junge Willicher sollte in der Nacht zu Dienstag auf der Bahnstraße kontrolliert werden.

„Bei seiner unsinnigen und gefährlichen Fahrt war er auch in einer Tempo-30-Zone mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs“, berichtet die Polizei. Die Beamten gaben wegen des halsbrecherischen Tempos die Verfolgung auf und erwarteten den Mann an seinem Zuhause. Atemalkohol- und Drogenvortest verliefen negativ. „Sein Führerschein ist erst mal weg, das Auto wurde auch zunächst sichergestellt“, so die Polizei. Eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bedeute nicht unbedingt, dass zwei oder mehr Autos beteiligt gewesen sein müssen: Der Paragraph 315d des Strafgesetzbuches nenne als Kriterien eine nicht angepasste Geschwindigkeit, eine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise sowie das Ziel, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.