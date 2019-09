Bürgermonitor : Sechs Poller machen glücklich

Anrath An der Hochbendstraße in Anrath stehen die Poller, die ein Überfahren des Gehwegs verhindern. Die Anwohner warten nun auf die gewünschte Fahrradschleuse und hoffen, dass das neue Mobilitätskonzept Tempo 30 bringt.

Seit der vergangenen Woche zieren sechs rot-weiße Poller den Bürgersteig in vorgegebenen Abständen, die es unmöglich machen, dass die für Fußgänger vorgesehenen Flächen tangiert werden. „Wir freuen uns, dass damit einer unserer Wünsche in Erfüllung gegangen ist“, sagt Jürgen Kuenen. Jetzt hoffe man, dass der zweite Wunsch ebenfalls in Erfüllung gehen werde, fügt der Anwohner an. Die Anwohner machen sich nämlich Gedanken um die Sicherheit der Fahrradfahrer, die den Fahrradweg an der Klein-Kollenburg-Straße nutzen. Es herrscht die Meinung, dass dessen Ende zu abrupt sei und es möglicherweise zu einem Unfall kommen könnte, wenn der Radfahrer vom Fahrradweg auf die Straße wechselt. Eine Radfahrschleuse ist der Wunsch.

Doch so schnell und einfach wie bei der Pollerlösung kann hier nicht agiert werden. Die Furt für die Radfahrer ist zwar in Planung, aber die Straßenbreite reicht nicht aus. Eine Straßenaufweitung wird benötigt. „Die planerischen Maßnahmen befinden sich gerade in der Prüfung“, informiert Gregor Nachtwey. Der Technische Beigeordnete der Stadt Willich erinnert daran, dass jede Gemeinde an rechtliche Vorgaben gebunden ist, die die Straßenverkehrsordnung vorgibt, und daher nicht einfach wahllos agiert werden kann. Das trifft auch auf den dritten Wunsch der Anwohner an der Hochbendstraße zu. Sie fordern vehement eine Tempo-30-Regelung für die Straße ein. Sie hoffen, dass die gesamte Verkehrssituation an der Hochbendstraße durch eine Tempo-30-Zone entschärft werden könnte. Das würde in den Augen der Betroffenen nicht nur für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen, sondern auch zu einer Verminderung der Lärmbelästigung führen.