Ehepaar Heyer aus Willich : Diamanthochzeitspaar denkt oft dasselbe

Willich Antonie und Hans-Joseph Heyer haben am Mittwoch, 19. August, vor sechs Jahrzehnten standesamtlich geheiratet. Im Rahmen der Familie wird allerdings erst Anfang September gefeiert, 60 Jahre nach der kirchlichen Trauung.

Antonie Heyer war Kammgarnstopferin bei Jakob Krebs in Anrath, er arbeitete nach einer kaufmännischen Ausbildung die meiste Zeit seines Berufslebens bei den Deutschen Edelstahlwerken in Krefeld beziehungsweise daraus resultierenden Gesellschaften. Das Paar hat drei Kinder, 55, 57 und 58 Jahre alt. Sohn Jörg wohnt in Schiefbahn, Tochter Gabriele, die seit vielen Jahren in der Willicher Buchhandlung beschäftigt ist, lebt in Willich. Tochter Beatrix ist Bio-Bäuerin im Allgäu, genauer gesagt in Isny-Kreuzthal – dort, wo ihr Großvater mütterlicherseits einst gelebt hat. Sie betreibt mit ihrem Mann auch einen Ferienhof. Zur Familie gehören auch vier Enkelkinder. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Kindern und Enkeln“, sagt die Jubilarin.