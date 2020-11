Antonie Kollenbroich hat Geburtstag : Eine der letzten Anrather „Trümmerfrauen“ wird 95

Anrath Antonie Kollenbroich ist am Samstag 95 Jahre alt geworden. Selbstverständlich macht sich das hohe Alter auch bei ihr bemerkbar, aber die Seniorin ist noch recht rüstig und lebt direkt neben ihrer Tochter Martina Commans (65) an der Schottelstraße.

Auch Sohn Thomas (55) lebt in Anrath. Ihre älteste Tochter war bereits vor zwölf Jahren verstorben. Die Altersjubilarin hat drei Enkelkinder.

Antonie Kollenbroich geborene Deges hat nie eine Ausbildung gemacht. Sie arbeitete unter anderem bei der Kaffeerösterei Lücker, unterstützte aber vor allem ihren Mann, der selbstständiger Schneider war und bereits vor 37 Jahren starb. Ihr Elternhaus ist das erste Haus hinter der Bahnschranke und liegt deshalb auf Vorster Boden – sie selbst hat sich aber immer als Anratherin gefühlt. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit mit 95 Jahren: Antonie Kollenbroich kann zur Not auch noch ohne Rollator gehen.

Selbstverständlich nimmt sie Hilfe in Anspruch: Das Essen wird gebracht, eine Putzhilfe kommt regelmäßig, und auch die Tochter steht regelmäßig auf der Matte. Deren Einschätzung: „Meine Mutter ist noch topfit. Die hat ihr ganzes Leben lang gerne Kreuzworträtsel gelöst und liest auch heute noch Romane.“ Im Fernsehen schaut sie sich Tennis und Pferdesport an. 47 Jahre lang hat sie gekegelt, sie war gerne unterwegs, unter anderem in Paris und Rom.